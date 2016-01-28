هاشتاج "مجلس السلم" يتصدر تويتر بعد فوز مصر بالعضوية..ومغردون: "شكرا أسد الخارجية"
تصدر هاشتاج "مجلس السلم" قائمة الأكثر تداولا فى التريند المصرى بموقع التدوينات القصيرة تويتر بعد فوز مصر اليوم الخميس بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى لمقعد الثلاث سنوات (2016 – 2019) عن إقليم الشمال.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتوالت عبارات التهنئة من قبل المدونين عبر الوسم ، قائلين: "مصر تفوز بعضوية مجلس السلم لمدة 3 سنوات وحصلت على العضوية الغير دائمة لمدة عامين مصر مهمة للعرب وأفريقيا والعالم شكرا أسد الخارجية".
وفازت مصر اليوم الخميس بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى لمقعد الثلاث سنوات (2016 – 2019) عن اقليم الشمال، فى الانتخابات التى جرت فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا على هامش القمة الـ26 للاتحاد الأفريقى، وذلك عقب شهرين من حصولها على مقعد غير دائم العضوية بمجلس الآمن الدولى.
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