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هاشتاج "مجلس السلم" يتصدر تويتر بعد فوز مصر بالعضوية..ومغردون: "شكرا أسد الخارجية"

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تصدر هاشتاج "مجلس السلم" قائمة الأكثر تداولا فى التريند المصرى بموقع التدوينات القصيرة تويتر بعد فوز اليوم الخميس بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى لمقعد الثلاث سنوات (2016 – 2019) عن إقليم الشمال.

وتوالت عبارات التهنئة من قبل المدونين عبر الوسم ، قائلين: "مصر تفوز بعضوية مجلس السلم لمدة 3 سنوات وحصلت على العضوية الغير دائمة لمدة عامين مصر مهمة للعرب وأفريقيا والعالم شكرا أسد الخارجية".

وفازت مصر اليوم الخميس بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى لمقعد الثلاث سنوات (2016 – 2019) عن اقليم الشمال، فى الانتخابات التى جرت فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا على هامش القمة الـ26 للاتحاد الأفريقى، وذلك عقب شهرين من حصولها على مقعد غير دائم العضوية بمجلس الآمن الدولى.

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