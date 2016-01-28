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روسيا: عودة السياحة بين موسكو والقاهرة فى الربع الأول من العام الجارى

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روسيا: عودة السياحة بين موسكو والقاهرة فى الربع الأول من العام الجارى روسيا: عودة السياحة بين موسكو والقاهرة فى الربع الأول من العام الجارى
كشف المدير العام للاتحاد الروسى للصناعة السياحية "أر سى تى"، أنه يتوقع أن تعاود روسيا تسيير الرحلات السياحية إلى فى الربع الأول من العام الحالى.

وأكد يورى بارزيكين، المدير العام للاتحاد الروسى للصناعة السياحية، فى تصريح لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" اليوم الخميس، أن عودة السياح الروس إلى مصر قريبا أمر مؤكد الحدوث بنسبة كبيرة، لاسيما أن الكثيرين وخاصة السياح يرون لهم مصلحة فى ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف إن رجال الأمن المصريين والروس يعملون على حل "المسألة الأمنية" تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر.


>- رئيس "الدوما" الروسى: استئناف السياحة الروسية إلى مصر ضرورة

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