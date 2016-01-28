توزيع 3 آلاف مقعد جديد على 22 مدرسة فنية بتكلفة مليون جنيه بالمنوفية

قال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربة والتعليم بالمنوفية، إن المديرية انتهت من تصنيع 3000 مقعد جديد، بتكلفة وصلت إلى مليون و200 ألف جنيه وإمدادها لمدارس التعليم الفنى.

وأضاف عمارة فى تصريحات صحفية أنه تم التتفيذ بمشاركة التعليم الفنى برئاسة المهندس محمد صابر، مدير عام التعليم الفنى والمهندسة نادية عبد الجليل عبيد، مدير إدارة التعليم الصناعى بالمديرية، لافتًا إلى أن ذلك المشروع تم تنفيذه من الموازنة الذاتية للتعليم الفنى بعد الحصول على موافقة الوزارة على التصنيع.

وأوضح وكيل الوزارة الى أنه تم التنفيذ بمدرسة ميت خلف الزخرفية الصناعية ومدرسة البتانون الثانوية الصناعية ومدرسة الباجور الثانوية الصناعية، وقد تم توزيعها على مدارس التعليم الفنى لاستخدامها فى خدمة أعمال الامتحانات.

مشيرا إلى أن المدارس التى تم التوزيع عليها هى مدرسة شبين الكوم الصناعية بنين، مدرسة شبين الكوم الصناعية للبنات، ميت الزخرفية للبنين، البتانون الصناعية للبنين، الباجور الصناعية للبنين، مصطفى خاطر الصناعية المشتركة، أشمون الصناعية للبنين، سمادون الصناعية المشتركة، السادات الصناعية المشتركة، تلا الصناعية للبنين، تلا الصناعية للبنات، بركة السبع الفنية المتقدمة، بركة السبع الصناعية بنين، الشهداء الصناعية للبنين، منوف الصناعية للبنين، شبين الكوم الثانوية الزراعية، منوف الثانوية الزراعية، أشمون الثانوية الزراعية، الحرية الفندقية بشبين الكوم، شبين الكوم التجارية المتقدمة، شبين الكوم التجارية المشتركة، سنتريس التجارية، السادات التجارية بأشمون، تلا التجارية بنات.