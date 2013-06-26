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العاملون بمستشفى "الإخوان" ببنى سويف يضربون عن العمل بسبب مجاملات الإدارة

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العاملون بمستشفى "الإخوان" ببنى سويف يضربون عن العمل بسبب مجاملات الإدارة العاملون بمستشفى "الإخوان" ببنى سويف يضربون عن العمل بسبب مجاملات الإدارة

دخل العشرات من العاملين بأحد المستشفيات الخاصة التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية ببنى سويف، فى إضراب عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بتمييز إدارة المستشفى للعاملين المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" دون غيرهم من العاملين.

وأكد "محمد ج م" أحد العاملين بالمستشفى، أن رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية المشرفة على المستشفى ومسئول قسم النشر بجماعة الإخوان المسلمين، والمقرب من المرشد العام، يقوم بتمييز العمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على حساب المنتمين للتيارات الأخرى ومن المستقلين فى الترقيات والحوافز، على حد وصفهم.

وأكد "ف. م" أحد العمال المحتجين أنهم يعانون اضطهادًا، غير مبرر من إدارة المستشفى والأطباء يتمثل فى توقيع جزاءات مالية يومية، مشيرين إلى تضاؤل المرتبات الشهرية التى يحصلون عليها، والتى تتراوح ما بين 250 و450 جنيها شهريا، دون صرف بدل العدوى المقرر قانونا، خاصة بعد إصابة العديد منهم بفيروس (C) وغيرها من الأمراض الفيروسية نتيجة نقلهم الدم ونفايات العمليات الجراحية الخطيرة.

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مصر 365