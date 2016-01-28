مجلس النواب الفرنسى يوافق على الموت الرحيم للمرضى الميئوس من شفائهم

وافق مجلس النواب الفرنسى على مشروع قانون يسمح بالقتل الرحيم للمرضى الميئوس من شفائهم وهو ما يسمح للأطباء باتخاذ قرار بإنهاء حياة المريض بدلا من وضعه المريض على الأجهزة مدى الحياة.

ووفقا للموقع الأمريكى "ibtimes" إذا تمت الموافقة على القانون من قبل الجمعية الوطنية التشريعية سيتم وقف العلاجات عن المرضى الميئوس من شفائهم.

وقال النائب الاشتراكى "آلان كلايس"، المشارك فى مشروع القانون إن القانون ينص على "أنه من حق المريض أن يكون قادرا على تقرير اللحظات الأخيرة التى يعيشها بدلا من معركة "الموت السيئ" الذى مازال يحدث فى كثير من الأحيان بفرنسا"

وحسب التقرير فإن مشروع القانون الجديد يسمح للمرضى باختيار وضعه فى حالة تخدير عميقة حتى الموت، لكن هذا يتم عندما تتوافر شروط الحالة ومن المرجح أن يؤدى إلى الموت السريع، وبالنسبة لحالة الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم نتيجة لتواجدهم فى حالة غيبوبة يتم التشاور مع الأسرة.

وحسبما جاء فى التقرير فإن القتل الرحيم غير قانونى فى معظم البلدان التى تتلقى المساعدة من أجل شفاء المرضى حتى الحالات الميئوس منها، كما أن بلجيكا واحدة من أوائل الدول التى شرعت وطبقت القتل الرحيم، ونفذت أكثر من 2000 حالة من القتل الرحيم فى العام الماضى، مما يعد أكبر عدد منذ أن تم إنشاء القانون فى عام 2002.