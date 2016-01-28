أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وهارب من مؤبد فى الإسكندرية

Google+ Print
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وهارب من مؤبد فى الإسكندرية ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وهارب من مؤبد فى الإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى رئيس المباحث من ضبط "السيد.ع" 34 سنة عامل، مقيم دائرة القسم، محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجارى التنفيذ عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز برئاسة المقدم كريم محفوظ رئيس المباحث من ضبط كل من "أحمد.ر" 25 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم، و"محمد.ع" 17 سنة عاطل مقيم دائرة العطارين، بحوزتهما 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما، ومبلغ 270 جنيهاً و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط "خالد.ا.ع.ا" سن 29 عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته 14 قطعة لمخدر الحشيش، تزن نحو 100 جرام ومبلغ 750 جنيهاً وهاتف محمول، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365