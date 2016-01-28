ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وهارب من مؤبد فى الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى رئيس المباحث من ضبط "السيد.ع" 34 سنة عامل، مقيم دائرة القسم، محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجارى التنفيذ عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز برئاسة المقدم كريم محفوظ رئيس المباحث من ضبط كل من "أحمد.ر" 25 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم، و"محمد.ع" 17 سنة عاطل مقيم دائرة العطارين، بحوزتهما 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما، ومبلغ 270 جنيهاً و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط "خالد.ا.ع.ا" سن 29 عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته 14 قطعة لمخدر الحشيش، تزن نحو 100 جرام ومبلغ 750 جنيهاً وهاتف محمول، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.