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بلاغ للنائب العام يطالب هشام جنينة بتعويض مليون جنيه لاتهامه بإهانة القضاء

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بلاغ للنائب العام يطالب هشام جنينة بتعويض مليون جنيه لاتهامه بإهانة القضاء بلاغ للنائب العام يطالب هشام جنينة بتعويض مليون جنيه لاتهامه بإهانة القضاء
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا من تامر سيف المحامى، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يطالبه بتعويض مليون جنيه لاتهامه بإهانة السلطة القضائية.

ذكر البلاغ رقم 8240 لسنة 2016، أن جنينة أهان السلطة القضائية على رأسها المستشار أحمد الزند وزير العدل إهانة لا تغتفر.

وأضاف البلاغ أن القضاء المصرى أنزه وأشرف قضاء فى العالم، ولن يسمح بإهانته من أى شخص أيا كان منصبه، وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بالسماح له بالإدعاء مدنيا ضد جنينة.
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