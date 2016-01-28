النيابة تصرح بدفن رجل الأعمال محمد الرواس عقب مصرعه بحادث سيارة بالكورنيش

أمر المستشار جمال الجبلاوى، رئيس نيابة دار السلام، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن محمد سيد الرواس صاحب توكيل "ميتسوبيشى" عقب مصرعه بحادث سيارة بطريق كورنيش النيل .

وكشفت التحريات الأولية للمباحث، أن الحادث قضاء وقدر، ولا يوجد شبهة جنائية، ومن جانبه أكد شاهد عيان للواقعة، أمام النيابة العامة بأن مياه الأمطار كانت السبب الرئيسى فى تصادم السيارة ملك "الرواس" فى شجرة بطريق الكورنيش، عقب سريانها بسرعة فائقة، كان قسم دار السلام تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق الكورنيش النيل.

وبانتقال رجال المباحث على الفور، وجدوا سيارة متفحمة بداخلها الراحل وبالفحص تبين أنه محمد الرواس ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى عاينت الجثة وأمرت بنقلها إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة

- مصرع رجل الأعمال محمد الرواس فى حادث تصادم بكورنيش النيل

-التحريات الأولية: حادث مصرع محمد الرواس قضاء وقدر ولا توجد شبهة جنائية

- شاهد عيان للنيابة: مصرع الرواس نتيجة اصطدام سيارته بشجرة بسبب مياه الأمطار

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