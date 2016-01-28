إصابة محاسب بـ3 طلقات إثر اعتداء مجهولين عليه ومحاولتهم سرقة سيارته

قام مجهولون بالسطو على محاسب قانونى ونجله، لمحاولة سرقة سيارته بطريق بلبيس أبو حماد أمام المعهد العالى، بلبيس، وقاموا بإصابته بـ3 طلقات بالفخذ، ولاذوا بالفرار بعد فشلهم فى سرقة السيارة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "جمال حسينى درويش" محاسب قانونى وخبير ضرائب ومقيم أبو حماد، لمستشفى أبوحماد العام مصابا بثلاثة طلقات نارية، وتبين أثناء عودته ونجله " أحمد " من بلبيس وأمام المعهد العالى طريق " بلبيس- أبو حماد" قام مجهولون بحوزتهم أسلحة نارية، بمحاولة سرقة سيارته وعندما قاومهم أطلقوا عليه أعيرة نارية ولاذوا بالفرار دون سرقة السيارة.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6143 أحوال مركز بلبيس، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة.