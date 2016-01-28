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النيابة تحيل السائقين المتسببين فى حادث "مقطورة المنيب" لمحكمة الجنح

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النيابة تحيل السائقين المتسببين فى حادث "مقطورة المنيب" لمحكمة الجنح النيابة تحيل السائقين المتسببين فى حادث "مقطورة المنيب" لمحكمة الجنح
أحالت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمود عابدين، اليوم الخميس، كل من سائق السيارة النقل وسائق السيارة الملاكى، اللذان تم ضبطهما على إثر حادث إنقلاب مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على موقف سيارات الصعيد بالمنيب، لمحكمة الجنح، لاتهامهم بالقتل الخطأ، ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتحديد جلسة 1 فبراير لبدء محاكمتهم.

وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.

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مصر 365