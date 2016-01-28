قائد عسكرى أمريكى كبير بالعراق: هناك احتمال لانهيار كارثى لسد الموصل

>قال أكبر قائد عسكرى أمريكى كبير بالعراق اليوم الخميس إن الجيش الأمريكى لديه خطة طارئة لمواجهة احتمال انهيار سد الموصل فى شمال العراق إذا وقعت هذه الكارثة.

وقال اللفتنانت جنرال شون ماكفرلاند قائد قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش فى العراق وسوريا إن السلطات العراقية أدركت "احتمال" انهيار السد الذى تحتاج أساساته إلى حقن بانتظام للحفاظ على سلامة هيكله.

وأضاف للصحفيين "احتمال انهيار السد شئ نحاول حسمه الآن... كل ما نعرفه إنه إذا انهار فسينهار بسرعة وهذا أمر سيء."

وسيطر تنظيم داعش على السد لمدة أسبوعين فى أواسط عام 2014 مما أثار مخاوف من احتمال تفجيره ليطلق شلالا من المياه على الموصل وبغداد ويمكن أن يقتل آلاف المدنيين.

>