أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القبض على 3 أشخاص خططوا للاعتداء على مقرات أمنية فى تونس

Google+ Print
القبض على 3 أشخاص خططوا للاعتداء على مقرات أمنية فى تونس القبض على 3 أشخاص خططوا للاعتداء على مقرات أمنية فى تونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 3 أشخاص بمحافظة القيروان كانوا يخططون للاعتداء على مقرات أمنية وسط البلاد، وذلك حسبما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، أن كبرى الشركات السياحية البريطانية ألغت رحلات العطلة الصيفية إلى تونس، مما تسبب فى إثارة سخط الآلاف من البريطانيين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية فى نسختها الالكترونية أمس الأربعاء، أن شركات "توماس كوك" و"طومسون" سبق وأن باعتا رحلات مخفضة السعر إلى المنتجعات الشاطئية فى تونس فى شمال أفريقيا فى الفترة بين مايو وأكتوبر المقبلين، بما فى ذلك الفنادق بالقرب من منتجع سوسة حيث أطلق مسلح النار وأراد 38 قتيلا من السياح فى الصيف الماضى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365