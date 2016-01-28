القبض على 3 أشخاص خططوا للاعتداء على مقرات أمنية فى تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 3 أشخاص بمحافظة القيروان كانوا يخططون للاعتداء على مقرات أمنية وسط البلاد، وذلك حسبما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، أن كبرى الشركات السياحية البريطانية ألغت رحلات العطلة الصيفية إلى تونس، مما تسبب فى إثارة سخط الآلاف من البريطانيين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية فى نسختها الالكترونية أمس الأربعاء، أن شركات "توماس كوك" و"طومسون" سبق وأن باعتا رحلات مخفضة السعر إلى المنتجعات الشاطئية فى تونس فى شمال أفريقيا فى الفترة بين مايو وأكتوبر المقبلين، بما فى ذلك الفنادق بالقرب من منتجع سوسة حيث أطلق مسلح النار وأراد 38 قتيلا من السياح فى الصيف الماضى.

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