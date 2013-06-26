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رامي قشوع: تهديدات الإخوان لن تمنع "اتحاد شباب ماسبيرو" من المشاركة في مظاهرات 30 يونيو

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رامي قشوع: تهديدات الإخوان لن تمنع "اتحاد شباب ماسبيرو" من المشاركة في مظاهرات 30 يونيو رامي قشوع: تهديدات الإخوان لن تمنع "اتحاد شباب ماسبيرو" من المشاركة في مظاهرات 30 يونيو
"المصريين الأحرار" ينظم فعاليات تحت شعار "الإخوان تجار دين" في الإسكندرية

كتب : أحمد ناجي الأربعاء 26-06-2013 11:39

أكد رامي قشوع، المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، حرص كثير من المصريين على اختلاف دياناتهم وعقائدهم وأفكارهم في مظاهرات 30 يونيو لاستعادة الثورة والقصاص للشهداء.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد "أجراس الشرق"، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، تحت شعار "تمردوا يا أهل " مساء أمس بالإسكندرية، لإعلان موقفهم من مظاهرات 30 يونيو، أن تهديدات الإخوان لن تمنعهم من المشاركة في مظاهرات 30 يونيو.

فيما نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، سلسلة فعاليات تحت شعار "الإخوان تجار الدين"، حيث نظمت فعالية بمنطقة سيدى بشر، وتم عرض فيديوهات توضح تناقض أقوال الإخوان وأفعالهم بين حين وآخر.

وقال محمود نبيل، أمين شباب الحزب في الإسكندرية، إن "تلاعب الإخوان بجميع الأطراف لن تمنع تكاتف الشعب المصري، بعد ما أظهرته الجماعة من كذب وتضليل وبعد أن سقطت الأقنعة". كما أرسلت أمانة حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، رسـالة إلى رئيس الجمهورية، لمطالبته بالتنحي حقنا لدماء المصريين.

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