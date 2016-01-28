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تضامن البحيرة تعلن حل67 جمعية أهلية تابعة للإخوان

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تضامن البحيرة تعلن حل67 جمعية أهلية تابعة للإخوان تضامن البحيرة تعلن حل67 جمعية أهلية تابعة للإخوان
أكد محمد الديب وكيل وزارة التضامن بالبحيرة على تكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات الاهلية بكافة انحاء المحافظة للوقوف على مدى التزامها بمجال اعمالها وكذلك الشروط القانونية التى اشهرت على اساسها.

وأضاف انه تم حل 67 جمعية خاصة تابعه لعناصر جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الاخيرة لمخالفتها لمقتضيات انشطتها وشروط ترخيصها وذلك بعد اجراءات تحقيقات موسعه من قبل لجنة الازمات والطوارىء بمديرية التضامن.

واوضح وكيل وزارة التضامن فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " انه تم التحفظ على ممتلكات هذه الجمعيات وتصفية اعمالها بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهليةلافتا ان اموال تلك الجمعيات ستؤول لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن.

وكيل وزاره (1)

وكيل وزاره (2)

وكيل وزاره (3)

وكيل وزاره (4)
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