مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركة مساهمة لإدارة المحميات الطبيعية اقتصاديا

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مجلس الوزراء وافق فى اجتماع أمس، على إنشاء شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية والتى تعد هى الشركة الأولى من نوعها فى مصر

وأوضح، فى بيان اليوم، أنه تم عرض ملف عن التنمية فى مجال السياحة البيئية فى العديد من المناطق المميزة داخل المحميات الطبيعية شملت منطقة "سكيت" وهى منطقة أثرية ترجع إلى الحقبة الرومانية وتقع بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر وكذلك مناطق "رأس بغدادى وحنكوراب وشرم اللولوى" بنفس المحمية.

وأضاف فهمى أن ملف التنمية الذى تم عرضه على مجلس الوزراء شمل مناطق المدورة ووداى الحيتان بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم وكذلك تم عرض سبل التنمية السياحية بمحمية وادى دجلة ومحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة.

وأكد وزير البيئة أن رئيس الوزراء طالب بعرض دراسات الجدوى التى اعدتها وزارة البيئة فى هذا الشأن حيث إن السياسات التى تتبعها الوزارة لتنمية المحميات والاستفادة الأقتصادية بها تهدف إلى تطوير المحميات دون التأثير على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجى الفريد بالمحميات المنتشرة فى ربوع مصر والتى يبلغ عددها 30 محمية طبيعية.

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