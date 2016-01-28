وزير الدفاع: عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تجسد أسمى صور الانتماء للوطن

زار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لتقديم التهنئة له ولكافة رجال الشرطة بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وأعرب الفريق أول صدقى صبحى عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى وخاصةً فى المرحلة الحالية التى تتطلب تضافر كافة الجهود فى مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى صور الانتماء للوطن والتضحية فى سبيله، وأشاد بدور جهاز الشرطة فى إقرار الأمن بالبلاد، ودعم مناخ الاستقرار للوطن والمواطن.

ومن جانبه أشاد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، مثمناً دورها فى دعم وتعزيز قدرات جهاز الشرطة، مشيراً إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة، مؤكداً أن رجال الشرطة سيظلون إلى جانب أشقائهم بالقوات المسلحة الباسلة يتقاسمون معهم شرف الدفاع عن الوطن، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات.

حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وفى نهاية الزيارة تبادل وزيرا الدفاع والداخلية درعى القوات المسلحة وهيئة الشرطة.