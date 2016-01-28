صور| «طب المنصورة» تنظم قافلة طبية لمركز بلقاس

نظم قطاع شون البيئة وخدمة المجتمع بكلية طب المنصورة، الخميس، قافلة طبية لمدينة المعصرة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية الطب والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة وبرئاسة الأستاذة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة كلية طب الأسنان وبالتعاون مع الدكتورة هانم أحمد العرس مدير إدارة الشئون الصحية بمركز بلقاس وشركة أبيكو للصناعات الدوائية

وأكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر، أن هدف القافلة علاج العديد من أهالى مركز بلقاس محافظة الدقهلية خاصة غير القادرين بإرسال أطباء متخصصون فى عدة تخصصات مثل أمراض الباطنة المتوطنة ،الصدرية ،العيون ،الأورام ،طب الأسنان ،الروماتيزم والجلدية لعلاج هؤلاء الأهالى كل حسب تخصصه وتحويل من يحتاج منهم لرعاية أكثر إلى مستشفيات جامعة المنصورة .

كما قدم الدكتور عصام عطية المدرس المساعد بمركز الأورام، محاضرة توعوية بمستشفى بلقاس المركزى عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى مركزا على أسباب الإصابة به وطرق الفحص الذاتى له وكيفية العلاج منه، كما تحدثت الدكتورة نسرين المرسى المدرس المساعد بقسم الأمراض الصدرية بطب المنصورة مع الأهالى المتواجدون بمركز طب الأسرة بالمعصرة عن مخاطر التدخين على كافة أفراد الأسرة.

وتم خلال القافلة، الكشف على مايقرب من ألف مريض داخل مركز طب الأسرة بالمعصرة فى تخصصات الباطنة والجلدية والروماتيزم والأورام والعيون والصدر وطب الأسنان وتوفير الأدوية الأمة لهم وتحويل من تستدعى حالته إلى مستشفيات جامعة المنصورة .

واستكملت القافلة الخدمة الطبية و العلاجية في تخصصات طبية مختلفة ايضا مجال طب الاسنان وتم توفير العلاج الازم تبرعا من شركة ايبيكو للصناعات الدوائية .