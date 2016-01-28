كارثة.. السجائر الإلكترونية تدمر المناعة وتقتل خلايا الرئة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن السجائر الإلكترونية “E- cigarette” تدمر المناعة وترفع من فرص الإصابة بالأمراض.

وأوضح الباحثون من جامعة كاليفورنيا، أن السجائر الإلكترونية تسمم خلايا الشعب الهوائية الخاصة بالإنسان وتقمع الاستجابات المناعية وترفع فرص الإصابة بالالتهاب، وفى الوقت نفسه تزيد من خطر العدوى البكتيرية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور كبار ورا كروتى الكسندر إن هذه الدراسة تبين أن الجرعات العالية من بخار السجائر الإلكترونية يمكن أن يقتل خلايا الرئة مباشرة.

وأضاف الباحثون أن استنشاق المواد الكيميائية، بما فى ذلك النيكوتين السائل والبروبيلين جليكول، يؤدى إلى تغييرات يومية داخل الشعب الهوائية.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى “Science Daily”.