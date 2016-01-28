أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كارثة.. السجائر الإلكترونية تدمر المناعة وتقتل خلايا الرئة

Google+ Print
كارثة.. السجائر الإلكترونية تدمر المناعة وتقتل خلايا الرئة كارثة.. السجائر الإلكترونية تدمر المناعة وتقتل خلايا الرئة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن السجائر الإلكترونية “E- cigarette” تدمر المناعة وترفع من فرص الإصابة بالأمراض.

وأوضح الباحثون من جامعة كاليفورنيا، أن السجائر الإلكترونية تسمم خلايا الشعب الهوائية الخاصة بالإنسان وتقمع الاستجابات المناعية وترفع فرص الإصابة بالالتهاب، وفى الوقت نفسه تزيد من خطر العدوى البكتيرية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور كبار ورا كروتى الكسندر إن هذه الدراسة تبين أن الجرعات العالية من بخار السجائر الإلكترونية يمكن أن يقتل خلايا الرئة مباشرة.

وأضاف الباحثون أن استنشاق المواد الكيميائية، بما فى ذلك النيكوتين السائل والبروبيلين جليكول، يؤدى إلى تغييرات يومية داخل الشعب الهوائية.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى “Science Daily”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365