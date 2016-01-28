صور| محافظ أسوان يتفقد عددًا من المنشآت الخدمية بكوم أمبو

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بجولة شملت العديد من المواقع الخدمية بمركز ومدينة كوم أمبو تفقد خلالها مشروع إنشاء نفق المشاة أسفل خطوط السكك الحديدية، ومستشفي كوم أمبو المركزى، والمجمع الإستهلاكي المطور، والجمعية الزراعية المشتركة، بالإضافة إلى أحد المخابز البلدية.

ورافق المحافظ، في الجولة كل من رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ومديري التموين والصحة، ووجه حجازى، بسرعة الانتهاء من إنشاء نفق المشاة الجديد ليتم إفتتاحه فى نهاية يونيو القادم بجانب الإهتمام بالتشطيبات النهائية للنفق من أعمال الإنارة والأرضيات والسلالم مع تنفيذها بجودة عالية، علاوة على إتخاذ إجراءات التأمين المحكمة للنفق لتفادي أي ملاحظات مستقبلية، وخاصة أنه يربط بين غرب وشرق مدينة كوم أمبو بطول 70 مترًا، وبتكلفة 8 مليون جنيه للحفاظ على آمان و سلامة أرواح المواطنين.

وعلى جانب آخر، وأثناء قيام محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل الأقسام والعيادات الخارجية لمستشفى كوم أمبو المركزى استمع لشكوى ابنة إحدى المريضات التى تم حجزها بالمستشفى منذ 3 أيام وهى تحتاج لسرعة توفير أكياس الدم لها نظراً لمرضها بالبولينا وتسمم بالدم والقدم السكري حيث قام حجازى بزيارة المريضة إنصاف طه على.

وأصر المحافظ، على الاستمرار بجانب المريضة لحين تقديم الخدمة الطبية اللازمة، ثم عاود زيارتها مرة أخرى للإطمئنان عليها والتأكد تماماً من وصول الخدمة الطبية اللازمة إليها، كما وجه مدير الصحة إلى دراسة توفير بنك تجميع للدم بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى والحالات المترددة عليها، وخاصة أن مستشفى كوم أمبو تقع على بعد 60 كم من بنك الدم المركزى بمدينة أسوان.

وطالب بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية للمبنى المطور الملحق بالمستشفى ليتم إفتتاحه فى أقرب وقت ممكن ليشمل مسطحات خضراء وأماكن للانتظار فى مدخله حيث أنه جارى إنشاءه على مساحة 1200 م2 وبتكلفة 5 مليون جنيه خلال عام ونصف هذا وقد فاجأ حجازى أحد المخابز البلدية بمدينة كوم أمبو بتفقده حيث أستفسر من المواطنين المتواجدين أمام المخبز عن مدى توافر رغيف العيش.

وقد أشاد المواطنين بمنظومة الخبز والتى يسهل معها الحصول على الخبز دون تزاحم أو تكدس مع حسن جودة الرغيف المنتج ، وفى نفس الجولة تفقد مجدى حجازى مجمع كوم أمبو الإستهلاكي المطور المقام على مساحة 300 م2 ، ويضم كافة أقسام السلع الغذائية المختلفة واللحوم والدواجن وغيرها.