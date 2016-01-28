الأمين العام للجامعة العربية يلقى محاضرة بكلية الدفاع بمسقط

القى الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم محاضرة فى كلية الدفاع الوطنى بسلطنة عمان تحت عنوان "جامعة الدول العربية بين الواقع والطموح" وقد وصل نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء أمس إلى سلطنة عمان بعد جولة فى عدة دول.

وحول الوضع الراهن فى المنطقة قال العربى فى تصريح لليوم السابع أن الهدف من جولاته ومحادثاته المستمرة هو التشاور مع زعماء الدول والمسئولين، ومناقشة التغيرات الكبيرة التى حدثت فى العالم العربى، إضافة إلى استعراض الأوضاع العربية الراهنة والآفاق المستقبلية للعملية السلمية فى الشرق الأوسط وبحث مجمل الأوضاع العربية الراهنة فى ضوء التطورات الجارية فى المنطقة.

وكان السفير صبرى مجدى صبرى، سفير مصر لدى سلطنة عمان فى استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية ويرافقه خلال فترة وجوده بالسلطنة.

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