القبض على عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة سيارة بحى السفارات بمدينة نصر

تمكن الملازم أول إبراهيم غمرى عبد الغفار، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، من ضبط كلا من "عبد الحميد ع ع" 17 سنة عاطل، و"أحمد س إ" 18 سنة عاطل، أثناء شروعهما فى سرقة السيارة رقم ا ى ج 6633 ماركة تويوتا ملك المواطنة "سحر س ع" 20 سنة طالبة، بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة حى السفارات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وباستدعاء المجنى عليها، اتهمتهما بالشروع فى السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4980 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.