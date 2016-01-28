سقوط مسجل خطر وراء سرقة المواطنين داخل وحدة مرور القطامية

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من ضبط "عمرو أ م" 32 سنة عاطل، والمسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 1107 فئة "ج" بنى سويف، والسابق اتهامه فى 15 قضية أخرها 655 لسنة 2011 م جنح القاهرة الجديدة ثالث "نشل"، والمحكوم عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "ضرب، تبديد" بإجمالى سنتين، أثناء شروعه فى سرقة حافظة نقود من "عبد السلام م ح" 38 سنة فنى صيانة، بأسلوب المغافلة أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور القطامية، وضبط بحوزته حافظة نقود بداخلها متعلقات "ناصر ب ع" 51 سنة سائق.

وبمواجهته اعترف بسرقتها بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 181 لسنة 2016م جنح القطامية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.