عودة مياه الشرب لمدينة الأقصر بعد تفتيت «بقعة سولار» بالنيل‎

قال اللواء محمد يحيى، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إن مياه الشرب عادت إلى مدينة الأقصر بعد انقطاعها لنحو ساعتين؛ بسبب ظهور بقعة سولار في نهر النيل أمام مأخذ محطتى مياه الأقصر الشرقية والغربية.

وأوضح يحيى، أن البقعة اكتشفت في نهر النيل أمام مأخذ محطة المياه الشرقية الساعة التاسعة صباحا ، وعلى الفور تم إيقاف المحطتين الغربية والشرقية؛ للبدء في تفتيتها وانقشاعها، مشيرا إلى أن بقايا البقعة ذهبت ناحية الشمال خارج حدود محافظة الأقصر .

وشدد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، على أن قرار عودة ضخ المياه جاء بعد موافقة وزارة الصحة وفحص العينات المنتجة من كلا المحطتين.

يشار إلي أن المحطتين يبلغ إنتاج كل منهما 85 ألف متر مكعب يوميا مما نتج عن توقفهما انقطاع المياه عن مدينة الأقصر بالكامل.

وقال بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منذ قليل، إن أزمة بقع السولار متكررة بسبب إلقاء العديد من السفن لمخلفاتها فى النيل، مطالبة وزاتى البيئة والرى باتخاذ ما يلزم تجاه السفن التى تتسبب فى هذه المشكلة.