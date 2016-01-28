رواد "تويتر" احتفالاً باستلام الدفعة الثانية من مقاتلات "رافال": شكراً للسيسي

احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى باستلام مصر الدفعة الثانية من صفقة المقاتلات الفرنسية "رافال"، وذلك من خلال تدشين "هاشتاج" يحمل أسم المقاتلة الفرنسية المتطورة ليتصدر قائمة الأعلى تداولاً على موقع "تويتر".

وعلق أحد المغردون عبر "تويتر"، قائلاً: "احنا المصريين بنحب السيسى اللى جعلنا دولة قوية"، فيما علق آخر بقوله : "تنويع السلاح وإدخال عناصر متطورة جدا زى الرافال حاجة فى غاية الأهمية ويرفع من قوة الجيش عسكرياً".. فى حين قدم مدونا الشكر للقيادة السياسية، بقوله : "شكرا للسيسي".

كانت القوات المسلحة المصرية، قد أعلنت انضمام 3 مقاتلات حديثة من طراز رافال إلى القوات الجوية المصرية، التى تمثل الدفعة الثانية المتفق عليها مع الجانب الفرنسى.

ومن المنتظر أن تحلق الرافال فى سماء القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر يرافقها فريق الألعاب الجوية، اليوم الخميس احتفالاً بوصولها، وتقدم مقاتلات الرافال عروضًا جوية فى سماء القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر.

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- مصر تتسلم رسميًا 3 مقاتلات جديدة من طراز "رافال" الفرنسية.. القوات المسلحة: الطائرة تمثل خطوة نوعية فى زيادة قدرة القوات الجوية.. وتقديم عروض فى سماء القاهرة والجيزة اليوم احتفالاً بدخولها الخدمة

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