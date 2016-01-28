أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عندك حساسية.. تعرف على الفواكه المسببة للهرش وآلام البطن

Google+ Print
لو عندك حساسية.. تعرف على الفواكه المسببة للهرش وآلام البطن لو عندك حساسية.. تعرف على الفواكه المسببة للهرش وآلام البطن
الأمراض الجلدية لها الكثير من الأسباب، وأشهر الأعراض المرضية الجلدية هى التى تظهر على البشرة فى صورة حساسية جلدية كنوع من الاحمرار أو الطفح الجلدى أحمر اللون، وترافقه رغبة فى الهرش والحكة، أو ألم فى البطن مع الإسهال، أو قد تظهر على شكل تورمات فى الجلد وفى الفم.

الدكتور أشرف أحمد أخصائى التغذية العلاجية، أوضح أن البعض لديهم حساسية من نوع أو أكثر من الفاكهة، والتى قد تتسبب فى تهيج بشرته أو معدته، فرص الإصابة بالهرش أو الأعراض الأخرى للحساسية كتورم الجلد، وكل نوع من الحساسية يختلف فى تأثير الفاكهة.

وتابع أن نفس نوع الفاكهة قد يسبب لشخص هرش فى الحال، أو إسهال أو ألم بالبطن وتقلصات بالمعدة، فى حين لا يؤثر فى شخص آخر على الإطلاق، وذلك تبعا لاستجابة وتقبل الجسم لتكوين هذه الفاكهة، من عناصر ومواد، فناك مادة اللاتكس التى تتواجد فى بعض أنواع الفاكهة وقد تسبب أعراض الحساسية لبعض الأشخاص اللذين لا تتمكن أجسامهم من التأقلم معها، كالأفوكادو.

ومن أبرز أنواع الفاكهة وأكثرها شيوعا التى تسبب الشعور بهذه الأعراض المرضية للحساسية، الفراولة، وكذلك الأفوكادو، وبعض الأشخاص يعانون مشكلات مع الموز، كذلك البرتقال واليوسفى والليمون، إضافة إلى بعض الأنواع كالكيوى، والمانجو، والطماطم أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365