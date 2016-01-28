لو عندك حساسية.. تعرف على الفواكه المسببة للهرش وآلام البطن

الأمراض الجلدية لها الكثير من الأسباب، وأشهر الأعراض المرضية الجلدية هى التى تظهر على البشرة فى صورة حساسية جلدية كنوع من الاحمرار أو الطفح الجلدى أحمر اللون، وترافقه رغبة فى الهرش والحكة، أو ألم فى البطن مع الإسهال، أو قد تظهر على شكل تورمات فى الجلد وفى الفم.

الدكتور أشرف أحمد أخصائى التغذية العلاجية، أوضح أن البعض لديهم حساسية من نوع أو أكثر من الفاكهة، والتى قد تتسبب فى تهيج بشرته أو معدته، فرص الإصابة بالهرش أو الأعراض الأخرى للحساسية كتورم الجلد، وكل نوع من الحساسية يختلف فى تأثير الفاكهة.

وتابع أن نفس نوع الفاكهة قد يسبب لشخص هرش فى الحال، أو إسهال أو ألم بالبطن وتقلصات بالمعدة، فى حين لا يؤثر فى شخص آخر على الإطلاق، وذلك تبعا لاستجابة وتقبل الجسم لتكوين هذه الفاكهة، من عناصر ومواد، فناك مادة اللاتكس التى تتواجد فى بعض أنواع الفاكهة وقد تسبب أعراض الحساسية لبعض الأشخاص اللذين لا تتمكن أجسامهم من التأقلم معها، كالأفوكادو.

ومن أبرز أنواع الفاكهة وأكثرها شيوعا التى تسبب الشعور بهذه الأعراض المرضية للحساسية، الفراولة، وكذلك الأفوكادو، وبعض الأشخاص يعانون مشكلات مع الموز، كذلك البرتقال واليوسفى والليمون، إضافة إلى بعض الأنواع كالكيوى، والمانجو، والطماطم أيضا.