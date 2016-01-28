جهاز الزمالك سعيد بأداء هاردي توفيق

أبدى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام مدير الجهاز بأداء هاردي توفيق مدرب الأحمال الجديد للفريق.

هاردي توفيق مدرب الأحمال الفرنسي الجديد للفريق وصل قبل أيام وخاض معهم بعض الحصص التدريبية.

وأبدى الجهاز الفني للزمالك سعادته بأداء هاردي مؤكدين أنه سيكون إضافة قوية للفريق بالفترة المقبلة.

من جهة أخرى، منح الجهاز الإداري للزمالك بعض الفيديوهات عن مباريات الفريق السابقة لهاردي توفيق، كي يدرسها ويعرف نقاط القوة والضعف باللاعبين.

ويستعد الزمالك لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء، 3 فبراير المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري.