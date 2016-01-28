أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فلافيو: من يرتدي قميص الأهلي محظوظ

Google+ Print
فلافيو: من يرتدي قميص الأهلي محظوظ فلافيو: من يرتدي قميص الأهلي محظوظ

أكد الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق أنه لم ينس النادي الأحمر أو جماهيره مشيرا إلى أنه يتواصل مع جميع زملائه من اللاعبين القدامى.

وأقام الأهلي حفلا لتكريم الثنائي الأنجولي جلبيرتو وفلافيو تقديرا لجهودهما وعطاءهما على مدار سنوات طويلة.

وقال فلافيو "لم أنس الأهلي وجماهيره وأتواصل مع كل زملائي القدامى مثل أبو تريكة ووائل جمعة وسعيد بالتواجد في بيتي والذي قدمت معه أفضل مستوى كروي".

وأضاف "اللاعب الذي يرتدي قميص الأهلي محظوظ ولذلك على اللاعبين الحاليين أن يضاعفوا جهودهم لإسعاد الجماهير خاصة أنهم خسروا الدوري والكأس الموسم الماضي لكنني واثق من الفوز بالدوري هذا الموسم".

فلافيو لعب للأهلي في الفترة من 2005 وحتى 2009 وقاد الفريق للفوز بـ4 بطولات دوري و3 دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لبطولتي كأس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي