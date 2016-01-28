فلافيو: من يرتدي قميص الأهلي محظوظ

أكد الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق أنه لم ينس النادي الأحمر أو جماهيره مشيرا إلى أنه يتواصل مع جميع زملائه من اللاعبين القدامى.

وأقام الأهلي حفلا لتكريم الثنائي الأنجولي جلبيرتو وفلافيو تقديرا لجهودهما وعطاءهما على مدار سنوات طويلة.

وقال فلافيو "لم أنس الأهلي وجماهيره وأتواصل مع كل زملائي القدامى مثل أبو تريكة ووائل جمعة وسعيد بالتواجد في بيتي والذي قدمت معه أفضل مستوى كروي".

وأضاف "اللاعب الذي يرتدي قميص الأهلي محظوظ ولذلك على اللاعبين الحاليين أن يضاعفوا جهودهم لإسعاد الجماهير خاصة أنهم خسروا الدوري والكأس الموسم الماضي لكنني واثق من الفوز بالدوري هذا الموسم".

فلافيو لعب للأهلي في الفترة من 2005 وحتى 2009 وقاد الفريق للفوز بـ4 بطولات دوري و3 دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لبطولتي كأس مصر.