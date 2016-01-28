خبر في الجول - أحمد حسن مكي يقترب من طلائع الجيش معارا

اقترب أحمد حسن مكي مهاجم الزمالك من الخروج في إعارة لنادي طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري.

أحمد حسن مكي لم يلعب مع الزمالك ولا مباراة منذ وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد حسام "ميدو".

وداوم مكي على طلب الرحيل منذ فترة بسبب عدم مشاركته مع الفريق الأبيض.

وعلى FilGoal.com أن أحمد حسن مكي صاحب الـ 28 عاما اقترب من الخروج في إعارة خلال الساعات القليلة المقبلة لنادي طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الزمالك مؤخرا مع إيمانويل مايوكا المهاجم الزامبي لفريق ميتز الفرنسي، وهو ما يعني صعوبة حصول مكي على فرصة في ظل تواجد باسم مرسي ومحمد سالم أيضا.

وكان أحمد حسن مكي قد انضم للزمالك بداية الموسم الجاري قادما من نادي حرس الحدود، ليشارك في 6 مباريات ببطولة الدوري هذا الموسم، سجل فيهم 3 أهداف وصنع أخر.