جهاز الزمالك سعيد بأداء هاردي توفيق

كشف الفرنسي إيرفيه رينار المدير الفني المرشح لتدريب الأهلي عن تراجعه عن موافقة مبدئية منحها لأحد مسؤولي النادي الأحمر على تدريب الفريق.

المدرب الحاصل على لقب أفضل مدرب في أفريقيا مرتين تحدث لـ FilGoal.com منذ أيام عن فرص تدريبه للأهلي في المرحلة الحالية بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو عن الفريق الأحمر. ( اقرأ تصريحاته )

وقال رينار لـFilGoal.com اليوم الخميس: "تلقيت اتصالا من أحد مسؤولي الأهلي، ولكن لا أحب أن أذكر اسمه منعا للإحراج".

وتابع "كان ردي هو الموافقة المبدئية بالفعل على تدريب الفريق، ولكنني طلبت مهلة لمنح الأهلي الرد النهائي".

وأشار رينار إلى أنه لم يتحدث مع الأهلي عن أي تفاصيل مادية بخصوص العرض.

واستدرك "الحقيقة بعدها تراجعت عن الموافقة، بسبب وجود عرض من أحد المنتخبات الإفريقية".

وأكمل "أفضل أن أعود لتدريب المنتخبات في الوقت الحالي، ولذلك فأنا اعتذرت عن عدم تدريب الأهلي".

ويؤكد رينار انفراد FilGoal.com بأن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي كان يفضل تولي رينار مسؤولية الفريق. ( اقرأ التفاصيل )

رينار أقيل من منصبه كمدير فني لفريق ليل الفرنسي في نوفمبر الماضي، ويبدي ترحيباً بالعودة للقارة السمراء من جديد في أي وقت، بعد ان ارتبطت انجازاته كلها بها.

وسبق لرينار الفوز بكأس الأمم الأفريقية مرتين، الأولى مع زامبيا عام 2012 والثانية مع كوت ديفوار في العام الماضي، ليصبح أول مدرب غير إفريقي يتوج باللقب مرتين، وأول مدرب في تاريخ القارة يحقق كأس الأمم مع فريقين مختلفين. وحصد رينار جائزة أفضل مدرب في أفريقيا مرتين عن عامي 2012 و2015.