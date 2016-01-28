جلبيرتو: الأهلي رقم 1 في إفريقيا وعصره الذهبي سيعود

أبدى جلبيرتو لاعب الأهلي السابق سعادته بالحفاوة التي وجدها في الأهلي خلال حفل تكريمه مع مواطنه أمادو فلافيو.

وأقام الأهلي حفلا لتكريم الثنائي الأنجولي السابق بالفريق تقديرا لجهودهما وعطاءهما.

وقال جلبيرتو في تصريحات للصحفيين "سعيد بالحفاوة التي وجدتها في بيتي الأهلي وكنت أتوقع هذا من النادي الكبير وجماهيره التي أعتز بها".

وأضاف "قضيت في الأهلي أسعد أيامي وأشكر إدارة النادي التي ساندتني كثيرا في فترة وجودي خاصة أنني تعرضت لإصابة كادت أن تنهي مستقبلي الكروي".

وأردف "الأهلي هو رقم 1 في إفريقيا ولكنه يمر بمرحلة إحلال وتجديد ويحتاج الصبر على اللاعبين والمساندة من الجماهير وأنا واثق بأن العصر الذهبي للأهلي سيعود".

جلبيرتو لعب للأهلي 9 مواسم فاز معه بست بطولات دوري و3 دوري أبطال إفريقيا و3 بطولات كأس مصر.