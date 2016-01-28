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روسيا تستأنف الرحلات السياحية لمصر في الربع الأول من 2016

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روسيا تستأنف الرحلات السياحية لمصر في الربع الأول من 2016 روسيا تستأنف الرحلات السياحية لمصر في الربع الأول من 2016

قال المدير العام للاتحاد الروسي للصناعة السياحية، إنه من المتوقع أن تعاود روسيا تسيير الرحلات السياحية إلى في الربع الأول من العام الحالي وتحديدا خلال شهر فبراير، بحسب ما نقلته “سبوتنيك”.

وأكد يوري بارزيكين، المدير العام للاتحاد الروسي للصناعة السياحية، في تصريح لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”، أن عودة السياح الروس إلى مصر قريبًا أمر مؤكد الحدوث بنسبة كبيرة، لاسيما أن الكثيرين وخاصة السياح يرون لهم مصلحة في ذلك.

و قال المتحدث  الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، أن رجال الأمن المصريين والروس يعملون على حل “المسألة الأمنية” تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر.

واضطرت روسيا إلى تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر في العام الماضي، لأسباب أمنية، بعدما وقع حادث سقوط إحدى الطائرات التي تنقل السياح الروس المسافرين إلى مصر.

 

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