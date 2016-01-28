صور| محافظ المنيا يبحث مع رؤساء المدن سبل تنفيذ المشروعات المتأخرة

عقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بحث المحافظ مع الطرفين عدد من المعوقات الخاصة بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في مدن وقرى المحافظة ،للعمل على حلها في اقرب وقت ممكن.

وقال نصر، إن تأخر تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي يعد من أهم المشاكل والتحديات ،حيث يعاني المواطنون من مشاكل جسيمه تتعلق بتلك المشاريع.

كما استعرض، تقرير إدارة التفتيش الفني الهندسي والخاص بتلك المشاريع ،كما استمع إلى رد هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك شركة المياه حول كافة مشاكل المراكز والمدن وأسباب تأخر تلك المشاريع، إلى جانب تحديد توقيتات زمنية لانجاز تلك المشاريع.

وطالب المحافظ، رئيس مركز ومدينة ملوي بإعداد تقرير فوري وعاجل ومفصل حول مشاكل قطاع المياه والصرف الصحي بالمركز، حيث يعاني مركز ملوي من مشاكل كبيرة تتعلق بعدم انتهاء شبكات صرف ملوي محطة 2 والتي لم تتعد نسبة التنفيذ بها 40%، كما أكد تقرير التفتيش الفني الهندسي أن محطة المعالجة الرئيسية بقرية تونا الجبل لم يتم البدء في تنفيذها .

واستعرض رؤساء المراكز والمدن تأخر العمل بعدد من محطات المياه والصرف منها محطة مياه وصرف البدرمان بمركز ديرمواس وكذلك محطات الصرف الصحي بمركز المنيا ومحطة مياه نزلة أسمنت ومحطة صرف نزلة حرز بمركز ابوقرقاص

وفى مركز ومدينة مطاي تم استكمال شبكات الصرف الصحي بالمدينة وقريتى كوم مطاى و أولاد الشيخ على، كما تم تسليم محطة صرف صحي بكوم مطاى مبدئيا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في شهر أكتوبر 2015.

وأضاف تقرير التفتيش الفني الهندسي انه لم يتم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه الفرجانى “صندفا”، بمركز بني مزار، كما أنه جارٍ العمل بشوارع المدينة لاستكمال تركيب بعض الخطوط بدلا من المنفذ .

كما أوضح التقرير انه بالنسبة لمركز ومدينة مغاغة تم البدء بالعمل بمحطة الصرف الصحي لقرية دهروط ونزلة دهروط منذ عام 2009 بسبة تنفيذ 60%لخط الطرد و80% للشبكة و تم تسليم موقع المحطة للهيئة فى 2009 ولم يتم بدء التنفيذ ، كما تم الانتهاء من محطة رفع الهدار وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ولا تعمل لعدم إنهاء الوصلات المنزلية لعدد من العمارات وهى آهلة بالسكان .