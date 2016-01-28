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بالصور.. نقابة أطباء الأقصر تواصل علاج مرضى الرمد بالمجان

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بالصور.. نقابة أطباء الأقصر تواصل علاج مرضى الرمد بالمجان بالصور.. نقابة أطباء الأقصر تواصل علاج مرضى الرمد بالمجان
واصلت لجنة العطاء بالنقابة العامة للأطباء بالأقصر، بالاشتراك مع مركز رؤية بالأقصر للعيون والليزر، أعمالها لتقديم الخدمات لمرضى العيون بالمحافظة بالمجان، وتم توقيع الكشف على 600 حالة رمد، وصرف العلاج لـ400 حالة، كما تم رصد 100 حالة تحتاج لعمليات مياة بيضاء بالعين، و50 حالة لعمليات أخرى، وجارى إنهاء التحاليل الخاصة بهم لإجراء العمليات لهم بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء محافظة الأقصر، أنه سيتم عمل التحاليل اللازمة لجميع المرضى تباعاً، وكذلك كشوفات الباطنة ورسم القلب للذين يحتاجون للعمليات، وسيتم إجراء العمليات بمركز رؤية للعيون.

فيما تفقد محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، القافلة واطمأن على راحة المواطنين وتأكد من عدم تحمل المرضى أية مصروفات وجميع الكشوف والتحاليل والعمليات بالمجان، وفى النهاية وجه الشكر لنقيب الأطباء الدكتور أحمد حمزة ومدير مركز رؤية الدكتور فوزى راشد، والأطباء المشاركين والمتطوعين فى القافلة، مطالبا بتكرار القوافل المجانية للفقراء.

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