بالصور.. إيقاف أعمال بناء 4 عقارات مخالفة غرب الإسكندرية

قام حى غرب برئاسة محمد فهيم رئيس الحى، بإيقاف أعمال بناء بالعقار 52 شارع سيف اليزل، وبالعقار 78 شارع البيهقى الورديان، والعقار حارة مساهل متفرع من شارع النورى، بمنطقة مينا البصل، والعقار 150 شارع الانهار غيط العنب كرموز، وتم التحفظ على معدات البناء، بوجود سكرتير عام الحى ومدير المتابعة الميدانية ومفتشى الإدارة ومأمور الضبطية القضائية بالحى.

وقام اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك ومدير قسم الطرق بالحى بمتابعة أعمال إعادة الشىء لأصله والترميم بوضع طبقة أساس وطبقة زلطية بطريق 26 يوليو أمام الجندى المجهول نتيجة أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه.



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