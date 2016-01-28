وزير التموين يقرر السماح لأصحاب المخابز البلدية بإنتاج الخبز الحر بجانب "المدعم"

قرر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السماح لأصحاب المخابز البلدية بإنتاج الخبز الحر "السياحى" بجانب الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف، وذلك بهدف استفادة اصحاب المخابز من تحقيق هوامش ربح واستغلال طاقات المخبز فى إنتاج الخبز المدعم والحر، على أن يستمر بيع الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف من خلال منظومة الخبز الجديدة والتى تتيح لكل مواطن الحصول على 5 أرغفة يوميا.

وأضاف وزير التموين خلال اجتماعه اليوم مع الشعبة العامة للمخابز لمناقشة إعادة تكلفة إنتاج الخبز، بحضور ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأمين سليم رئيس قطاع مكتب الوزير ومحمود عبد العزيز مستشار الوزير وحمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع و عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم تشكيل لجنة من ممثلى شعبة المخابز والوزارة لمناقشة كل طلبات أصحاب المخابز، وذلك فى إطار حرص الوزارة فى حصولهم على مستحقاتهم المالية، وكذلك توفير خبز جيد للمواطنين.