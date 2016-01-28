التحريات الأولية: حادث مصرع محمد الرواس قضاء وقدر ولا توجد شبهة جنائية

أمر المستشار جمال الجبلاوى، رئيس نيابة دار السلام، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بتحريات ضباط المباحث حول واقعة مصرع محمد سيد الرواس رجل الأعمال وزوجته، بالإضافة إلى سرعة استخراج تقرير مفتش الصحة للتصريح بدفن الجثث.

كان قسم دار السلام تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق الكورنيش النيل، وبانتقال رجال المباحث على الفور، وجدوا سيارة متفحمة بداخلها راجل وزوجته، وبالفحص تبين أنه محمد الرواس وزوجته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى عاينت الجثث وأمرت بنقلهما إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث، أن الحادث قضاء وقدر، ولا يوجد شبه جنائية.

- مصرع رجل الأعمال محمد الرواس فى حادث تصادم بكورنيش النيل