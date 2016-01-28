القبض على ضابط تركى أثناء تصويره قوة أمنية.. والمتهم: التقط الصور للتنزه

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم القبض على ضابط يحمل الجنسية التركية أثناء استقلاله سيارة دبلوماسية بشارع الهرم، ويصور القوة الأمنية المتمركزة لتأمين المنطقة بواسطة هاتفه المحمول .

وأشارت التحريات الأولية أن الضابط المشرف على القوة الأمنيه اشتبه به، وتمكن من إيقاف السيارة وضبطه وبحوزته الهاتف الذى يحتوى على بعض الصور الخاصة بالقوة الأمنية .

وأضافت التحريات أن الضابط اعترف بتصويره بعض المناطق للتنزه فقط، ونفى استخدامها من أجل أى أهداف أخرى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى نيابة العمرانية لمباشرة التحقيقات.

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