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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم نائب تشريعى

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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم نائب تشريعى قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم نائب تشريعى

> اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر وصباح اليوم الخميس 15 فلسطينيا فى إنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة من بينهم نائب فى المجلس التشريعى عن حركة حماس النائب محمد أبو طير شرقى مدنية القدس المحتلة.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين فى مدينة طولكرم وغيرها من المدن الفلسطينية.

يأتى ذلك فيما أفادت محامية هيئة شئون الأسرى والمحررين حنان الخطيب بأن 58 أسيرة يقبعن فى سجون الاحتلال الإسرائيلى أصغرهن الأسيرة كريمان سويدان (14 عاما) من عزون.

يشار الى ان قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات يوميه فى صفوف المواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة وبوتيرة مرتفعة منذ بداية انتفاضة القدس أكتوبر الماضي.
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