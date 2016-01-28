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مصرع رجل الأعمال محمد الرواس فى حادث تصادم بكورنيش النيل

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مصرع رجل الأعمال محمد الرواس فى حادث تصادم بكورنيش النيل مصرع رجل الأعمال محمد الرواس فى حادث تصادم بكورنيش النيل

28 يناير 2016 | 12:53 مساءً

أرشيفية

لقى رجل الأعمال محمد الرواس صاحب توكيل سيارات “ميتسوبيشى” وزوجته مصرعهما فى حادث تصادم على كورنيش النيل فى منطقة دار السلام، وتم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة وتم نقل الجثث إلى المشرحة وإخطار النيابة للتحقيق. كانت الأجهزة الامنية قد تلقت إخطارا بوقوع بحادث تصادم سيارتين بطريق كورنيش النيل بالمعادى. وانتقل اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية والعميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث المرور وتبين أن سيارة ملاكى بداخلها رجل الأعمال محمد فرج الرواس وزوجته تصادمت مع أخرى بسبب الشبورة المائية والأمطار وأسفرت عن مصرع رجل الأعمال وزوجته، تم نقل جثتهما إلى المشرحة ورفع أثار الحادث من الطريق.

 

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