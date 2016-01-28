صور| «الليثي» يزور سجن الرجال ببرنامج واحد من الناس

كتبت: إنجي لطفي

يواصل الإعلامي عمرو الليثى والنجم الكبير يوسف الشريف زيارتهم إلى معهد الكبد بالقاهرة، فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس غدًا الجمعة، ولقاءهم مع المرضى.

ويستمع الليثي، إلى شكواهم ويطلق مبادرة لدعم المرضى في زيارتهم لمعهد الكبد، ويتمنى الشريف وجود عمل درامى يلقى الضوء على مرضى الكبد وفيروس سى.

> ويقوم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في فقرة ثانية من البرنامج بزيارة خاصة إلى سجن الرجال هذا العالم الغريب المليئ بالمفاجات وقصص تشيب لها الابدان والعقول ، وضياع الحلم وفقدان الأمل لنستخلص العبرة من قلب الجريمة من خلال عدد من اللقاءات مع المساجين، وقيام ادارة السجن بتعليمهم مهنة يعتمدون عليها فى المستقبل.

كما يعرض برنامج واحد من الناس، تقريرًا لقافلة توزيع بطاطين لمؤسسة واحد من الناس لمنطقة الدويقة ، وتوزيع 300 بطانية لمرضى السرطان بمستشفى ايادى ، وايضاً توزيع ثلاجات و بضاعه على 94 إمرأة معيلة بمحافظة أسيوط.

يذاع برنامج واحد من الناس، غدًا الجمعة 29 ينايرفي العاشرة مساءً على شاشة الحياة الأولى.