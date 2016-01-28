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القبض على ضابط تركي لتصويره «الأكمنة» في شارع الهرم

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القبض على ضابط تركي لتصويره «الأكمنة» في شارع الهرم القبض على ضابط تركي لتصويره «الأكمنة» في شارع الهرم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم، القبض على ضابط تركي التقط صورا للأكمنة الأمنية من داخل سيارته في شارع الهرم، وتحفظت القوات بقيادة اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة، على الضابط والكاميرا التي كانت بحوزته حسبما ذكرت صحيفة الوطن.

وتبين من تحريات العقيد أسامة عبدالفتاح، مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث الطالبية، أن المتهم حضر منذ 10 أيام إلى القاهرة “تأشيرة سياحة”، موضحة أنه في أثناء سيره بصحبة أحد أصدقائه، التقط صورا للأكمنة المنتشرة في شارع الهرم.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء أحمد حجازي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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