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الانشغال بالرسائل النصية فى وقت متأخر من الليل يؤثر على نمط النوم

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الانشغال بالرسائل النصية فى وقت متأخر من الليل يؤثر على نمط النوم الانشغال بالرسائل النصية فى وقت متأخر من الليل يؤثر على نمط النوم
حذرت دراسة طبية من الانشغال بكتابة الرسائل النصية فى وقت متأخر من الليل يؤثر سلبا على نمط النوم ودرجات التحصيل الدراسى.

وقال الباحثون فى جامعة "روتجرز" الأمريكية "إن الطلبة الذين يمضون أوقاتا طويلة ليلا فى الظلام فى كتابة الرسائل النصية قبل النوم، يغلبهم النعاس بين الحين والآخر فى النهار مما يعوق تحصيلهم الدراسى ويؤرق أنماط النوم لديهم".

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من انشغال الفتيات بصورة أكبر فى كتابة الرسائل النصية ليلا، إلا أنهن سجلن تقديرات أكاديمية أعلى من الفتيان، فى الوقت الذى أرجع فيه الباحثون ذلك إلى أنهم يقومون بهذه العادة قبل إطفاء الأنوار.

وأكدت الدراسة ضرورة حصول المراهقين على 8 ساعات من النوم المتواصل، فى الوقت الذى يؤثر سلبا تذبذب هذه الساعات وعدم الحصول على قسط واف لها.
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