10 جينات تتسبب فى الإصابة بمرض الذئبة

نجح فريق من العلماء فى كشف النقاب عن 10 جينات جديدة لديها علاقة بمرض الذئبة المرتبط بآلية عمل الجهاز المناعى.

وعكفت الدراسة - التى نشرت فى دورية علم الوراثة الطبيعية - على تحليل أكثر من 17 ألف عينة من الحمض النووى البشرى التى جمعت من دم من المتطوعين فى 4 دول وهى (كوريا الجنوبية، الصين، ماليزيا، واليابان).

ونجح الباحثون فى تحديد الحالة فى ما يقرب من 4 آلاف و500 متطوع، ليتمكنوا من تحديد دور أكثر من 10 جينات فى تغيير التسلسل الحمض النووى المرتبط بصورة مباشرة والمساهم فى زيادة مخاطر الإصابة بمرض الذئبة المناعى.

وقال الباحثون "نحن نعرف الذئبة لها أساس وراثى قوى، ولكن من أجل علاج هذا المرض علينا تحديد دور جميع الجينات المسئولة والمساهمة فى الإصابة، مشددين على أن الجينات الجديدة المكتشفة لديها تأثير أقوى فى زيادة مخاطر الإصابة بالمرض عن الجينات المعروفة فى السابق".

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