تخصيص 7.2 مليون جنيه لاستكمال الأعمال النهائية بمشروع قناة البط بدمياط

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع الدكتور محمد عبد الباقى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إجراءات دفع العمل بمشروع قناة البط وتذليل كافة المعوقات التى تواجه التنفيذ، وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة وحسن علوان رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط والمهندس محمد أبو الفتوح وكيل وزارة الرى بدمياط وممثلى الهيئة العامة للثروة السمكية وقطاع دمياط .

وقال بيان صادر عن ديوان عام المحافظ اليوم، إن المحافظ أكد أن هذا المشروع يأتى فى إطار مساعى المحافظة لدفع المشروعات المتوقفة منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، لإنشاء مشروع قناة البط، والتى تعد مطلبا ملحا وهاما للصيادين، لإنقاذ حوالى 7 آلاف فدان مزارع سمكية من خلال تجديد مياه البحيرة بإنشاء فتحة جديدة من نهر النيل على الموقع القديم بمشروع قناة البط جنوب منطقة الرطمة، مشيرا إلى موافقة وزير الرى خلال زيارته السابقة للمحافظة على إعفاء المشروع من التأمين والرسوم باعتباره من مشروعات النفع العام.

وأضاف أنه جار استصدار موافقة وزير الزراعة على تخصيص 9 أفدنة لصالح مشروعات المنفعة العامة لتنفيذ المشروع . كما أشار المحافظ إلى الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لحل مشكلة المرافق مع جميع الجهات المعنية لتعديل مسارات المرافق بما يتفق ومنسوب عمل المشروع وطالب بوضع خطة عمل بجدول زمنى لتحديد المهام والمسئوليات لإنهاء مشروع قناة البط، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على اهتمام الهيئة بإنهاء أعمال المشروع بما يسهم فى تنمية الثروة السمكية وتطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة بداية من مثلث الديبة شرق دمياط وحتى منطقة الرطمة.

مشيرا إلى مساعى وجهود المحافظ لدى وزارة التخطيط والتى خصصت 7.2 مليون جنيه لاستكمال مشروع قناة البط . وأضاف أنه تم إدراج بعض المشروعات لتنمية مثلث الديبة ضمن الخطة البيئية العاجلة لتطوير بحيرة المنزلة والجارى تنفيذها حاليا تحت إشراف وزارة الرى.

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