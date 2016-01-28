كتائب القسام تعلن مصرع 7 من أفرادها فى انهيار نفق بسبب الأمطار

> أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية اليوم الخميس مقتل سبعة من مقاوميها فى انهيار نفق جرّاء الأمطار الشديدة خلال المنخفض الجوى الأخير.

وذكرت وكالة أنباء "سما" الاخبارية اليوم أن كتائب القسام قالت عبر مكبرات الصوت فى مساجد غزة اليوم ، إن طواقم الدفاع المدنى تمكنت من انتشال بعض جثامين قتلى النفق المنهار شرق مدينة غزة .

وأفادت بأن عدد القتلى المفقودين سبعة جرى انتشال بعضهم وجارى العمل على انتشال الباقين.

وكانت كتائب القسام، أعلنت مساء أمس الأربعاء، رسميا فقدان الاتصال مع مجموعة من أفراد وحدة الأنفاق، بعد انهيار أحد أنفاق المقاومة إثر الأحوال الجوية الأخيرة.

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