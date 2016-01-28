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صرف فارق نقاط الخبز للمواطنين وتجار الجملة بفروع المصرية العامة بالوادى الجديد

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صرف فارق نقاط الخبز للمواطنين وتجار الجملة بفروع المصرية العامة بالوادى الجديد صرف فارق نقاط الخبز للمواطنين وتجار الجملة بفروع المصرية العامة بالوادى الجديد
قال صلاح السيد مدير عام بالوادي الجديد، إن وزارة التموين قررت صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين وتجار التموين من شركات الجملة (المصرية العامة)، بدلا من الشركات الخاصة كما كان يتم سابقا.

وأشار السيد إلي استقرار أسواق البوتجاز علي الرغم من تزايد الاستهلاك في مثل هذا الوقت من العام، وكذلك استمرار ضخ كميات من اللحوم الطازجة بمنافذ شركات الجملة مما ساهم في استقرار اللحوم البلدية.

من ناحية اخري، أوضح السيد استمرار الحملات التموينية بالتعاون مع مباحث التموين، والتي أسفرت عن تحرير 27 محضر خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

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مصر 365

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