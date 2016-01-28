محافظ الوادي الجديد يلغي تعيين 20 طبيبًا بيطريًا بالمحافظة‎

قرر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إلغاء المسابقة الخاصة بتعيين 20 طبيبًا بيطريًا على مستوى مراكز المحافظة، والتي أجريت في 3 نوفمبر من العام الماضي.

وأكد​ عشماوي، أن المسابقة تم إلغاؤها لوجود امتحانين نظريين بدلا من امتحان واحد خلال اختبار المتقدمين، فضلا عن وجود شكاوي تتضمن أحقية اطباء تحمل تقديرات أعلى من بعض الاطباء التي اعلن عن اسمائها في نتيجة المسابقة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت الأسبوع قبل الماضي أسماء الـ20 طبيبًا الفائزين في المسابقة، وتم فتح فترة التظلمات من 11 يناير حتى 20 يناير، كما تم ترشيح 9 أطباء بالخارجة و8 بالداخلة و2 ببلاط و8 بالداخلة.