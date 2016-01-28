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وفد وادي دجلة يصل باريس للتفاوض مع مالودا رسميا

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وفد وادي دجلة يصل باريس للتفاوض مع مالودا رسميا وفد وادي دجلة يصل باريس للتفاوض مع مالودا رسميا

وصل وفد من نادي وادي دجلة للعاصمة الفرنسي باريس للتفاوض بشكل رسمي على ضم فلوران مالودا المهاجم الفرنسي المخضرم.

مالودا صاحب الـ 35 عاما والذي قضى أزهى فتراته مع تشيلسي بين عامي 2007 وحتى 2015، أنهى تعاقده مع نادي ديلهي ديناموز الهندي مؤخرا.

وكان وادي دجلة قد أعلن عن اقترابه من ضم مهاجم عالمي خلال الفترة المقبلة. "طالع التفاصيل"

قبل أن يكشف FilGoal.com أن المهاجم العالمي المقصود هو فلوران مالودا مهاجم تشيلسي السابق "طالع التفاصيل"

ووصل الوفد المصري إلى باريس ممثلا في حازم خيرت، يحيى علي وإبراهيم عزام للتفاوض مع مالودا على الانضمام لوادي دجلة.

وفي حال وصل وادي دجلة لاتفاق مادي مع مالودا، فسيصل اللاعب إلى القاهرة مساء غدا الجمعة أو السبت على أقصى تقدير للتوقيع الرسمي والانضمام للتدريبات.

ومن المتوقع أن يكون عقد وادي دجلة مع مالودا لمدة ستة أشهر فقط حتى نهاية الموسم، قابلة للتجديد.

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