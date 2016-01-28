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مقتل 7 من عناصر كتائب القسام الفلسطينية في انهيار نفق بغزة

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مقتل 7 من عناصر كتائب القسام الفلسطينية في انهيار نفق بغزة مقتل 7 من عناصر كتائب القسام الفلسطينية في انهيار نفق بغزة

كتائب القسام – أرشيفية

لقي 7عناصر من كتائب القسام التابع لحركة حماس الفلسطينية داخل أحد الأنفاق، فيما أكدت نجاة 4 آخرين.

وأعلنت  كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، فقدان الاتصال مع مجموعة من المجاهدين إثر انهيار أحد الأنفاق نتيجة الأحوال الجوية .
> وأعلنت قيادة القسام في تصريح صحفي صادر عنها فقدان الاتصال مع مجموعة مجاهدة من أبطال وحدة الأنفاق في كتائب القسام، وذلك بعد انهيار أحد أنفاق المقاومة إثر الأحوال الجوية الأخيرة.

وأضافت أنه لا يزال البحث جارياً عن هذه المجموعة من المجاهدين، مع وجود بصيص أملٍ حول مصيرهم بإذن الله وتقديره.
> وأكدت قيادة القسام متابعتها لهذا الحدث على مدار الساعة وعلى أعلى المستويات.

وأعلنت كتائب القسام أسماء 3 من رجال الأنفاق الذين توفوا، وهم:  ثابت الريفي وغزوان الشوبكي وعز الدين قاسم ووسيم حسونة ومحمود بصل ونضال عودة وجعفر حمادة وجميعهم  في كتيبة التفاح والدرج .

 

القسام: المجاهدون ارتقوا أثناء قيامهم بترميم نفقٍ قديمٍ نفذت من خلاله عدة عمليات في معركة العصف المأكول فيما نجا 4 مجاهدين آخرين -

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