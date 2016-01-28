الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بسيارة إسعاف فى العياط

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بسيارة تابعة لمرفق إسعاف العياط جنوب الجيزة، بعدما اشتعلت بها النيران، وأدت إلى توقف حركة السيارات بالطريق، وتم إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسيارة إسعاف بالعياط.

وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، وبصحبته 3 سيارات، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخماد الحريق بدون إصابات، وقام رجال المرور بتنظيم حركة السيارات.